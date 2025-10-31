Risiko Club Ufficiale “Eclettica” Caltanissetta, XXI Torneo: i vincitori ai tavoli del quinto turno

Nei locali interni di Eclettica Street Factory di via Rochester, ieri giovedì 30 ottobre, si è giocato il quinto turno del XXI torneo. Venti giocatori su ventitré iscritti con cinque tavoli composti da quattro giocatori per tavolo. E dopo circa due ore di spostamento di truppe e carri armati con un unico rumore: il rotolio dei dadi colorati, hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Alessia Pinzino, Luigi Tricoli, Salvatore Pecoraro, Andrea Kiswarday e Simone Pecoraro.

Il torneo strutturato su nove turni con lo scarto di tre risultati (assenza o peggior risultato) prevede che sino a ventiquattro partecipanti i primi due della classifica al termine dei nove turni, effettuato lo scarto di tre turni, vadano direttamente in finale. I due tavoli delle semifinali, per definire gli altri due finalisti, saranno composti da sette giocatori meglio piazzati dopo i primi due, quindi sino al nono classificato, l’ottavo giocatore per completare il tavolo dei semifinalisti verrà ripescato dalla classifica dal decimo posto in giù, quindi tra i non classificati, con il maggior punteggio di una partita con il requisito di aver dovuto giocare almeno tre turni durante la fase di qualificazione del torneo.

Dopo il quinto turno, giocato ieri sera, la classifica vede al primo posto Simone Pecoraro con 588 e secondo Andrea Kiswarday con 566, ma gli scarti saranno importanti ai fini della definizione della classifica finale.

“Quest’anno abbiamo voluto introdurre una formula diversa nel strutturare i tornei interni. – dichiarano dal direttivo- Questa novità, a cui apportiamo modifiche migliorative durante l’anno, consente anche a chi, per motivi vari non può essere constante e sempre presente. Addirittura anche chi gioca tre partite può, con il risultato migliore rispetto agli altri non classificati, essere ripescato com ottavo ed ultimo semifinalista.”

Intanto si stanno ultimando gli ultimi preparativi per la partenza della squadra che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre che si svolgerà a Bergamo nelle giornate del 8 e 9 novembre. La squadra composta da Giorgia Moscarelli (capitano), Giulia Gulino, Maurizio Giunta, Claudio Lombardo, Andrea Kiswarday e Gabriele Taschetti si ritroverà sabato mattina 8 novembre presso il Palace Hotel Zingonia dove si svolgerà il prestigioso torneo che vedrà la partecipazione di circa 200 persone, tra giocatori, accompagnatori e appassionati, in rappresentanza di 30 Risiko Club Ufficiali su 33, che rappresentato il gotha del Risiko! nazionale.