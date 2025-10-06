Risiko Club Ufficiale Caltanissetta: iniziato il XXI° Torneo, ecco i primi vincitori

CALTANISSETTA. Presso Eclettica Street Factory, sede del Risiko Club nisseno, si è giocato il primo turno del XXI° torneo interno (campionato periodico). Ventiquattro gli iscritti diciassette i partecipanti divisi in quattro tavoli (3 da quattro ed 1 da cinque giocatori) con due esordienti in assoluto. I tavoli sono stati allestiti dallo staff di Eclettica nella struttura interna visto il repentino calare della temperatura.

Hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Martino Brucato che ha fatto Risiko! raggiungendo il suo obiettivo, Gabriele Taschetti, Michele Pecoraro e Michele Cammarata.

“Iniziamo il nostro XXI° torneo – dichiarano dal direttivo- che ci porterà sino ai giorni prima delle feste natalizie. Il torneo è articolato in nove turni con la possibilità di scartare tre risultati o assenze. Le iscrizioni sono aperte tramite i nostri canali social o lo stesso giovedì in cui si gioca. Continuano le amichevoli il martedì per coloro che volessero prendere più confidenza con le regole da torneo o per chi vuole passare un paio di ore con la comunità Risiko! di Caltanissetta”.

Intanto è stata ufficializzata la composizione della squadra del RCU Eclettica che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre che si terrà a Verdellino (BG) il 7/8/9 novembre. L’evento curato dal Risiko Club Ufficiale “Le Mura” di Bergamo è riservato ai Risiko Club Ufficiali di tutto il territorio nazionale e oltre a designare il Club Campione d’Italia dà la possibilità, ad un componente della squadra di partecipare la Campionato Nazionale a Squadre 2026.

La squadra nissena è composta da: Giorgia Moscarelli, Giulia Gulino, Andrea Kiswarday, Claudio Lombardo, Gabriele Taschetti e Maurizio Giunta.