Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, i vincitori del terzo turno del XXI torneo

Ventidue giocatori, con tre new entry, si sono sfidati al terzo turno del XXI torneo. Alle 20:30 di giovedì 16 si sono ritrovati i partecipanti al terzo turno del XXI torneo interno per festeggiare la vittoria della socia Maria Pia Matraxia al IX Campionato Regionale individuale. “Una vittoria cercata e voluta dopo un anno di alti e bassi – dichiara la vincitrice- più bassi che alti. Finalmente la fortuna è girata dalla mia parte e con una buona strategia di gioco sono riuscita a mantenere le posizioni di gioco che mi davano più punti. Avere sdadato quando ero in posizione di vantaggio mi ha consegnato la vittoria e il titolo di campionessa regionale 2025”.

Dopo i dovuti festeggiamenti si sono composti i tavoli, cinque con tre da quattro giocatori e due da cinque e dopo circa due ore di gioco a vincere ai propri tavoli sono stati: Michele Pecoraro, Simone Pecoraro, Andrea Kiswarday, Claudio Lombardo e Salvatore Pecoraro.

In classifica generale, dopo tre turni, in prima posizione troviamo Simone Pecoraro con 362 punti seguito da Michele Pecoraro a 362,5 punti, terza Giulia Gulino a 340,5 punti.

“Il torneo è ancora agli inizi e si devono giocare altri sei turni e scartare i peggiori tre risultati – dichiarano dal direttivo- Registriamo con piacere che il numero dei partecipanti aumenta ed aumenta con ragazze e ragazzi che hanno frequentato le nostre amichevoli e che provengono dal nostro territorio e dalla provincia. Giovani che si avvicinano al nostro Club con la consapevolezza di trovare una “grande famiglia” e di questo siamo molto orgogliosi.”

Oltre a festeggiare la vittoria di Maria Pia Matraxia si sono alzati i calici per Lillo e Lina che sono diventati nonni di Giuseppe e per Alessia che ha voluto condividere con i suoi amici del Club la data del suo prossimo matrimonio.

Appuntamento con le amichevoli del martedì e con il quarto turno del torneo in corso giovedì 23 alle ore 20.30.