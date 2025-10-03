Promozione. Sommatinese a caccia della sua 1^ vittoria in campionato sul campo dell’Atletico Megara 1908

E’ una trasferta di grande impegno e importanza, quella che domenica 5 ottobre vedrà la Sommatinese di Mauro Miccichè di scena ad Augusta contro l’Atletico Megara 1908 (ore 15,30). La mancata conquista di una vittoria nelle prime tre gare di questa nuova stagione 2025/2026 (2 in Coppa Italia e una in campionato), fanno si che la Sommatinese debba provare a conquistare i tre punti al cospetto di un Megara che, quando gioca in casa, riesce sempre ad esprimere cifre di gioco importanti.

Dunque, se da una parte c’è la voglia di riscatto ad animare il gruppo Sommatinese, dall’altra c’è un Megara animato dalla volontà di ben figurare davanti al proprio pubblico. Dunque, gara che si annuncia tirata e incerta tra due squadre che, per un motivo o per un altro, vogliono conquistare la loro prima vittoria in campionato.

Per la gara di domenica, la Sommatinese dovrebbe affidarsi all’esperienza di Vaccaro e Bamba, ma anche alla qualità di Pira e Cantavenera, e all’esperienza di Cigna e La Cognata in difesa. Arbitrerà Sandro Antonio Arena di Catania, con guardalinee Davide Pio Bille’ e Francesco Gringeri di Messina.