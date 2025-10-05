Promozione. Sconfitta in casa per il Serradifalco 1-3 con il Santa Croce: gli ospiti ne fanno 3 nel 1° tempo, poi Totò Di Marco accorcia ma non basta

Sconfitta casalinga 1-3 per il Serradifalco contro il Santa Croce Soccer di Fabio Campanaro. La partita, dopo un avvio abbastanza vivace, ha vissuto uno dei suoi momenti decisivi nel momento in cui Dramè è stato atterrato dal portiere serradifalchese. Secondo i padroni di casa il rigore non ci sarebbe stato in quanto prima c’era un fuorigioco che sarebbe stato valutato come ininfluente dalla terna arbitrale.

A trasformarlo è stato Valerio. Poi ospiti cinici e spietati in contropiede con due gol, di Fiorilla il primo e Dramè il secondo, che hanno permesso al Santa Croce di chiudere la prima frazione di gioco sul rassicurante vantaggio di tre gol.

Nella ripresa, tuttavia, la musica è cambiata, soprattutto quando Dramè è stato espulso. Salvatore Di Marco ha accorciato le distanze, mentre poco dopo Giuliano ha segnato la rete del possibile 2-3, ma l’arbitro l’ha annullata per fuorigioco. Nel finale ancora tanto pressing dei padroni di casa che, a più riprese, forti della superiorità numerica, hanno creato diverse altre palle gol.

Alla fine vittoria per gli ospiti ma anche buone indicazioni per un Serradifalco Calcio che nonostante la sconfitta, è apparso in palla. Merito del suo tecnico Gianfilippo Di Matteo che ha saputo tirare fuori il massimo dai suoi ragazzi che hanno lottato sino al termine della partita odierna.

I falchetti ora restano a 3 punti e domenica prossima si recheranno a Scordia dove affronteranno la Gymnica Scordia in un match altrettanto importante ed impegnativo.