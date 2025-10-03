Salute

Promozione. Restrizioni sul numero di accessi allo stadio “Antonio Alaimo”: disposta dalla società prevendita per il 4 ottobre

Ven, 03/10/2025 - 21:57

In vista della sfida di campionato di domenica 5 ottobre 2025 ore 16:00 allo stadio comunale Antonio Alaimo contro il Santa Croce Soccer, la società del Serradifalco Calcio informa che, a causa delle restrizioni sul numero di accessi disposte dalle autorità competenti, i posti disponibili saranno limitati.

Per questo motivo è stata organizzata una prevendita dei biglietti, che si svolgerà esclusivamente sabato 4 ottobre presso lo stadio comunale Antonio Alaimo: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00. La società ha invitato i tifosi ad acquistare i biglietti in anticipo per non rischiare di perdere lo spettacolo e vivere insieme un’altra giornata biancazzurra.

Nel contempo, la società ha invitato gli abbonati a presentarsi in anticipo ai gate d’ingresso delle rispettive tribune: il numero di accessi è rigidamente controllato dalle autorità e, una volta raggiunta la capienza stabilita, la società non potrà garantire l’ingresso.

