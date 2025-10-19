Promozione. Per Sommatinese, Serradifalco e Vigor Gela tre ko che fanno male

Sono uscite tutte sconfitte le tre squadre nissene del girone D impegnate nel campionato di Promozione. La Sommatinese, sulla carta, aveva l’impegno più proibitivo, ma è stata anche la squadra che ha saputo tener testa al proprio avversario, la super corazzata Akragas.

Al Peppe Tricoli, dopo il vantaggio degli agrigentini di Seby Catania con Llama su calcio di rigore, i padroni di casa hanno colpito la traversa con Vaccaro, dopo di che, con lo stesso attaccante, hanno sfiorato il pari nel finale di primo tempo. Nella ripresa Bamba ha invece fallito un rigore che avrebbe potuto rimettere in parità il punteggio.

In ogni caso, al di la di una sconfitta che, contro una grande come l’Akragas ci può stare, la formazione di Mauro Miccichè non ha deluso giocando una prestazione volitiva nella quale avrebbe meritato qualcosa in più se solo fosse riuscita a finalizzare le occasioni avute contro un avversario che ha comunque conquistato la vittoria grazie anche ad una rosa di grandissimo livello per questi campionati. La Sommatinese resta a quota 5 in classifica.

Il Serradifalco, invece, ha perso 1-3 in casa contro il Qal’At che non aveva fin qui ottenuto nemmeno una vittoria. Dopo il vantaggio ospite di Turrisi nel primo tempo i falchetti hanno pareggiato ad inizio ripresa con Rizzo su calcio di rigore. Poi la fregola di buttarsi tutti in avanti alla ricerca del vantaggio ha fregato i falchetti che, in contropiede, hanno preso due gol dai calatini che hanno chiuso la contesa sull’1-3. Il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo ha 4 punti in classifica.

Infine, la Vigor Gela ha perso 3-1 sul campo dell’Atletico Megara. I gelesi sono andati a segno con Refi, ma i padroni di casa hanno replicato con Carpinteri e doppietta di Fichera conquistando la loro seconda vittoria in campionato. La Vigor Gela, invece, è alla terza sconfitta e in 4 partite ha totalizzato fin qui un solo punto in classifica.

Questa la classifica del girone D di Promozione: Akragas e Priolo 12, Città di Canicattini e Santa Croce Soccer 9, Atletico Megara e Gymnica Scordia 7, Noto e Sommatinese 5, Pro Ragusa e Serradifalco 4, Qal’At Caltagirone 3, Scicli e Gela 1, Frigintini 0.