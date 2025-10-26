Promozione. Giornata nera per le nissene: perdono Gela, Sommatinese e Serradifalco

Nel campionato di Promozione, girone D, perdono tutte e tre le nissene. Una giornata da dimenticare, la quinta del girone di andata. A cominciare dalla Sommatinese che è stata sconfitta 3-1 dal Frigintini Città di Modica ultimo in classifica. I granata di Mauro Miccichè sono andati sotto nel primo tempo con la rete di Giurdanella. Nella ripresa ancora Giurdanella e Lo Magno hanno portato a tre i gol di vantaggio per i padroni di casa contro una Sommatinese che ha reagito nel finale con la rete di Pulci. In classifica la Sommatinese resta ferma a quota 5.

Il Serradifalco Calcio di Gianfilippo Di Matteo ha invece perso di nuovo in casa, stavolta contro l’Atletico Megara il cui portiere ha parato di tutto. Vantaggio degli ospiti con Mongelli, dopo di che l’Atletico Megara ha raddoppiato con Fichera prima che Maggio, nel recupero non fissasse il risultato sull’1-2 finale. Il Serradifalco è rimasto fermo a quota 4 in classifica.

Infine, la Vigor Gela ha perso 3-1 sul campo della corazzata Akragas. Padroni di casa in gol con Ten Lopez, King e Gambino, mentre gli ospiti nel finale hanno accorciato le distanze con Scaglia. Il Gela è rimasto così fermo a quota 1 in classifica. E domenica prossima il Gela affronta il Frigintini, il Serradifalco va a fare visita alla capolista Priolo e la Sommatinese giocherà in casa al Peppe Tricoli con lo Scicli.