Promozione. Buon pari 1-1 per la Sommatinese: contro l’Atletico Megara il gol di Noto arriva nel finale

Un buon pari 1-1 , quello che la Sommatinese ha strappato ad un combattivo Atletico Megara 1908. Su un campo parecchio impegnativo, con un avversario che ci teneva a ben figurare, la squadra di Mauro Miccichè ha saputo trovare alla distanza lo spunto giusto per pareggiare.

Due i rigori che l’arbitro dell’incontro ha concesso ai padroni di casa nel secondo tempo. Il primo lo hanno trasformato portandosi in vantaggio, il secondo, invece, s’è stampato sul palo. La Sommatinese, animata da spirito di riscatto dopo la sconfitta rovinosa nel derby di Coppa con il Serradifalco, ha reagito allo svantaggio da squadra pareggiandola con Noto.

In questo modo la Sommatinese ha mantenuto l’imbattibilità in campionato con due pareggi, in attesa di riuscire a conquistare la prima vittoria in campionato magari domenica prossima contro il Gela.