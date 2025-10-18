Promozione. Al “Peppe Tricoli” la Sommatinese sfida l’Akragas; il Serradifalco punta a vincere con il Qal’At

Nel campionato di Promozione girone D le tre nissene sono impegnate in altrettanti match di grande interesse e difficoltà. In particolare, brilla decisamente quello che al Peppe Tricoli di Sommatino vedrà la Sommatinese di Mauro Miccichè opposta all’Akragas (ore 15,30).

Gli agrigentini, primi in classifica, intendono risalire la china nel calcio che conta e sono ripartiti dalla Promozione. La Sommatinese, tuttavia, vuole ben figurare di fronte al proprio pubblico, per cui ci si attende una partita ricca di emozioni e spettacolo. La Sommatinese, che ha già vinto la sua prima partita domenica scorsa contro la Vigor Gela, vuole proseguire il suo cammino proficuo in campionato.

Altra sfida interessante è quella che vedrà il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo opposto al Qal’At di Caltagirone. I calatini sono al momento ultimi in classifica ma costituiscono pur sempre un cliente da non prendere sottogamba. I falchetti intendono confermare quanto di buono fatto vedere contro la Gymnica Scordia e punteranno a conquistare la loro prima vittoria in casa in questo campionato con il nuovo stadio Antonio Alaimo.

Infine, la Vigor Gela affronta fuori casa l’Athletic Megara. In questo caso, si tratta di una sconfitta non facile da ammortizzare in quanto la compagine gelese si troverà di fronte un Megara sempre battagliero e ben concentrato. In classifica nel girone D la Sommatinese ha 5 punti in classifica, il Serradifalco 4 e la Vigor Gela un solo punto.