Prima Categoria. Sorride solo il Riesi che travolge 3-0 il Santa Croce; ko Real Gela e Accademia Mazzarinese

Nel campionato di Prima categoria vince solo il Riesi 2002 3-0 contro il Santa Croce. Perdono invece nettamente tanto il Real Gela con la Barrese, quanto l’Accademia Mazzarinese contro il Casmenarum Comiso.

In particolare, gran bella vittoria per il Riesi di Salvatore Sammartino che ha sconfitto 3-0 il Santa Croce. Di Pirrello, Fonti e Amodeo i tre gol tutti messi a segno nel secondo tempo da parte di un Riesi ritrovato che ha così conquistato 3 punti importanti per la sua classifica.

Sconfitta esterna, invece, per il Real Gela che ha perso con un netto 7-0 finale contro la Barrese. Ennesi scatenati con doppietta di Alessandro e reti di Sammartino, Sgroppo, Ferraro, Di Marco e Lo Bartolo. Sconfitta anche per l’Accademia Mazzarinese di Maurizio Ortugno, 5-1 con la Casmenarum Comiso. Per i padroni di casa gol di Busacca, Tummino, autogol, Marino e Busacca, mentre per i mazzarinesi ha realizzato la rete della bandiera Condello.

In classifica Casmenarum in testa con 15 punti, Barrese seconda con 12, Pozzallo con 10 punti, Cassibile 9 punti, Riesi risalito al quinto posto a quota 7 in classifica al pari di Don Bosco e Carlentini; Real Gela a quota 6, Azzurra Francofonte a 4 punti, Accademia Mazzarinese a 3 punti, Ragusa Boys a 2 punti e Santa Croce con un solo punto.