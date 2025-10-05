Prima Categoria. Secondo pari di fila per l’Accademia Mazzarinese; ancora una sconfitta per il Riesi

Ancora un pari 1-1 e ancora a segno Camilleri. E’ all’insegna della continuità nel pari il rendimento dell’Accademia Mazzarinese in questa prima parte del campionato di Prima categoria. Dopo il pari conquistato domenica scorsa in trasferta contro il Ragusa Boys, la formazione di Maurizio Ortugno ha pareggiato anche contro il Don Bosco.

A realizzare la rete mazzarinese è stato proprio Camilleri che ha confermato la sua confidenza con il gol. La compagine mazzarinese si trova a quota 2 in classifica. Detto invece del Real Gela che nell’anticipo del sabato ha battuto 3-1 il Carlentini, chi invece non ha ancora conquistato il suo primo punto in campionato è la Polisportiva Riesi 2002 che ha perso 1- 0 anche a Comiso.

La compagine di Salvatore Sammartino ha comunque battagliato generosamente in un campo difficile quanto ostico dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter risalire quanto prima la china in classifica. Questa la classifica del girone F di Prima categoria: Casmenarum Comiso, Barrese e Cassibile 6, Don Bosco 2000 4, Real Gela e Pozzallo 3, Accademia Mazzarinese 2, Ragusa Boys 1, Riesi, Carlentini e Santa Croce 0.