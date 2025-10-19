Prima Categoria. Riesi e Accademia Mazzarinese non si arrendono mai: rimontate Cassibile e Pozzallo

Nel campionato di Prima Categoria girone F, dopo la vittoria del Real Gela nell’anticipo del sabato 2-1 con il Ragusa Boys grazie alle reti di Deoma e Caci, la domenica ha invece riservato solo pareggi alle altre due nissene.

In particolare parecchio esaltante è stato quello con il quale il Riesi (nella foto) ha pareggiato 2-2 sul campo del Cassibile Fontane Bianche che era secondo in classifica. Dopo il vantaggio di Fonti, nel finale di partita c’è stata l’incredibile rimonta dei siracusani in gol con la doppietta di Germano. Tuttavia, il grande cuore del Riesi non s’è affatto arreso e con Ascia ha trovato un gol incredibile con un colpo di tacco che ha ricordato le prodezze di grandi del calcio come Madjer, Ibra, Papin, Bettega, Del Piero e Mancini. Alla fine parità e punto guadagnato, anche se, proprio negli ultimi secondi di gioco, il Riesi ha anche sfiorato il 2-3.

Nell’altro match giocato tra Accademia Mazzarinese e il quotato Pozzallo è finita 2-2 con le reti mazzarinesi di Cammilleri e D’Angelo. Partita in rimonta con doppio vantaggio pozzallese e rimonta mazzarinese. Il tutto nel contesto di un match che la squadra di Maurizio Ortugno ha comunque giocato bene e nel quale ha sempre dato il massimo.

Questa la classifica del girone F del campionato di Prima Categoria: Casmenarum Comiso 12, Barrese 9, Cassibile 8, Pozzallo e Don Bosco 7, Real Gela 6, Azzurra Francofonte, Riesi e Carlentini 4; Accademia Mazzarinese 3, Ragusa Boys e Città di Santa Croce 1.