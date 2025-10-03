Prima Categoria. Real Gela e Riesi 2002 in cerca di riscatto, Accademia Mazzarinese a caccia di conferme

Nel Campionato di Prima Categoria si gioca oggi, 4 ottobre, l’anticipo tra il Real Gela e il Carlentini Calcio (ore 15,30). Per la compagine gelese è l’occasione buona per riuscire in qualche modo a vendicare la brutta partenza in campionato di domenica scorsa.
Un’altra nissena che domenica 5 ottobre proverà a rifarsi con gli interessi rispetto alla sconfitta rimediata in casa contro la Barrese, sarà il Riesi 2002 che affronterà in trasferta il Comiso 1962 in un confronto importante per la squadra di Salvatore Sammartino che vuol riprendersi in termini di punti e classifica dopo lo scivolone della prima in campionato.
A chiudere il quadro in Prima categoria sarà l’Accademia Mazzarinese di Maurizio Ortugno che affronta in casa l’ostico Don Bosco 2000 in un confronto nel quale i padroni di casa sono tenuti a puntare alla conquista della loro prima vittoria stagionale dopo il pari ottenuto nella domenica precedente nel match di Ragusa contro il Ragusa Boys.