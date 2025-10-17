Prima Categoria, l’anticipo. Il Real Gela sfida il Ragusa Boys con obiettivo la 2^ vittoria in campionato

Nel campionato di Prima Categoria si gioca sabato un anticipo tra il Real Gela e il Ragusa Boys. La compagine gelese giocherà alle 15,30 nel contesto di un match che si annuncia importante nella misura in cui un eventuale successo dei padroni di casa, consentirebbe al Real Gela di portarsi a quota 6 in classifica.
Domenica 19 ottobre, invece, l’Accademia Mazzarinese di Maurizio Ortugno affronterà il Pozzallo in un match anche qui molto delicato per le sorti del campionato della compagine mazzarinese.
Infine, a completare il quadro della Prima categoria sarà il Riesi 2002 (nella foto) che affronterà in trasferta l’ostico Cassibile in un match anche qui importante per i riesini che, dopo la vittoria di domenica scorsa nel derby con il Real Gela, sperano di confermare quanto di buono fatto vedere nel turno precedente di campionato.