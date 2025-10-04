Prima Categoria, l’anticipo. Il Real Gela ne rifila 3 al Carlentini e conquista la sua prima vittoria in campionato

In Prima Categoria, girone F, nell’anticipo della seconda giornata il Real Gela batte 3-1 il Carlentini in un match coinciso con la prima vittoria dei gelesi in questo campionato.
Gara subito nel vivo con la rete degli ospiti con Ragaglia. Ma la compagine gelese ha saputo ben reagire andando a segno dapprima con Bentivegna e poi completando la rimonta con una doppietta dello scatenato Deoma.
In questo modo il Real Gela ha conquistato la sua prima storica vittoria nel campionato di Prima categoria. Un successo che, certamente, appare beneaugurante per la società gelese. (foto Real Gela RealGelaAsd – Marino Communication)