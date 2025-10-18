Prima Categoria, l’anticipo. Il Real Gela batte 2-1 il Ragusa Boys e conquista la 2^ vittoria in campionato

Nel girone F del campionato di Prima Categoria vince il Real Gela di Oscar Argetta (nella foto) 2-1 contro il Ragusa Boys. I gelesi sono pertanto riusciti a imporre il fattore campo alla compagine iblea al culmine di un incontro molto combattuto.

Vantaggio del Real Gela con Deoma che ha battuto il portiere ragusano portando la partita sull’1-0 per i padroni di casa. Gli ospiti, tuttavia, dimostrando intraprendenza e carattere, non si sono persi d’animo riuscendo a pareggiare con Companero.

Il Real Gela a quel punto ha reagito buttandosi in avanti e segnando la rete del 2-1 con Caci che ha così dato la seconda vittoria stagionale in campionato ad un Real Gela autore di una prestazione comunque generosa e al tempo stesso ricca di carattere che, alla fine, l’ha premiato con il successo.