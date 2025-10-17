Prezzi degli affitti ancora in salita nel 2025: dove conviene investire e come farlo in modo sicuro

Il settore degli affitti resta un campo molto redditizio per i proprietari degli immobili in Italia. La corsa dei prezzi per le locazioni nel nostro Paese è, infatti, proseguita nel 2025 come rileva l’Osservatorio del mercato immobiliare realizzato dall’Agenzia delle Entrate (Oim). Nel secondo trimestre del 2025 l’impennata dei prezzi è continuata e nel periodo aprile-giugno il canone annuo medio per un immobile è salito del 5,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il tutto per un valore complessivo che sfiora i 2 miliardi di euro.

Ovviamente non tutte le zone del Belpaese propongono gli stessi canoni. In alcune i prezzi sono più alti di altre ed è qui che conviene mettere in affitto una casa. Quali, dunque, le zone più convenienti per chi vuole investire nel mercato immobiliare? Il Nord-Ovest resta la zona più cara: per un solo monolocale il prezzo di affitto mensile in media è di 732 euro. Si sale a 952 euro per un bilocale fino ad arrivare a 1.252 euro per un trilocale. Certamente Milano resta una delle migliori città nelle quali proporre un appartamento in affitto. Qui quelli a canone concordato hanno visto un’impennata del 95%.

Segue il Centro con prezzi leggermente più contenuti anche se nel corso di questo 2025 Roma si conferma la città più dinamica sul fronte dei prezzi per via del Giubileo ed è qui che conviene investire. I contratti di affitto sono aumentati e di conseguenza anche i canoni sono più alti, e non di poco. Parliamo di aumenti di quasi un terzo sia per le soluzioni di affitto di immobili per lungo termine che per le stanze dedicate agli studenti fuori sede.

Ecco allora che per procedere con un affitto non basta solo capire quale territorio in Italia offra maggiori vantaggi ma bisogna farlo anche in sicurezza per non avere poi spiacevoli disagi o problemi con gli inquilini. La soluzione migliore, in questo senso, è Zappyrent, la piattaforma di affitti a medio‑lungo termine che ha come missione quella di rendere l’affitto un’esperienza semplice e nello stesso tempo remunerativa, sicura e senza rischi sia per i proprietari che per gli inquilini.

Affidandosi a Zappyrent, tutto è regolato e controllato e nello stesso tempo versatile e facile da utilizzare. La piattaforma, infatti, gestisce l’intero processo di affitto: dagli annunci alla gestione dei contratti, dai depositi fino al pagamento delle mensilità. Gli esperti di Zappyrent si occupano direttamente e in modo esclusivo della gestione degli aspetti economici mentre le parti si possono concentrare sugli aspetti sostanziali dell’accordo.