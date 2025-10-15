Presentata dall’on. Pietro Lorefice (M5S) interrogazione parlamentare sul fenomeno delle “Fumarole”, roghi di rifiuti agricoli

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare a mia prima firma rivolta ai Ministri della Salute e dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per chiedere interventi urgenti contro il fenomeno delle ‘fumarole’, i roghi di rifiuti agricoli che da anni avvelenano la ‘fascia trasformata’ in Sicilia.

Una pratica illegale e pericolosa che comporta la combustione incontrollata di materiali plastici, scarti vegetali e altri rifiuti, generando emissioni tossiche e contaminanti con enormi conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica”.

Lo ha annunciato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.

Nell’interrogazione ha chiesto ai Ministri competenti di attivare ARPA Sicilia e ISPRA per un monitoraggio completo di aria, suolo e acque, di promuovere azioni di controllo e repressione nei confronti dei responsabili dei roghi e dello smaltimento illecito, e di verificare eventuali omissioni da parte delle autorità locali e sanitarie. “Ho inoltre sollecitato l’adozione di misure urgenti di tutela sanitaria e ambientale per la popolazione e per il comparto agricolo dell’area.

Non è più accettabile che intere comunità vivano respirando fumi tossici. La questione delle ‘fumarole’ è una vera emergenza ambientale e sanitaria che richiede una risposta immediata da parte dello Stato.“