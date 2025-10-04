Pedopornografia, 3 arresti e 2 indagati in Sicilia e Calabria: anche in provincia di Caltanissetta perquisizioni e arresti convalidati dal Gip

Tre persone sono state arrestate e altre due indagate nell’ambito di un’operazione contro la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico coordinata dalla Procura distrettuale di Catania e condotta dalla Polizia Postale.

L’inchiesta, avviata dopo una segnalazione della no profit statunitense Child Rescue Coalition, ha permesso di individuare una rete di scambio di immagini e video di pornografia minorile. Durante le perquisizioni nelle province di Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta e Reggio Calabria, gli investigatori hanno sequestrato decine di migliaia di file illegali trovati in computer, hard disk e smartphone.

I tre uomini, arrestati in flagranza di reato, hanno età comprese tra i 30 e i 70 anni e appartengono a diverse categorie sociali: impiegati, professionisti, studenti e pensionati, alcuni dei quali padri di minori. Gli arresti sono stati convalidati dai gip dei tribunali di Siracusa, Ragusa e Caltanissetta, che hanno disposto per loro i domiciliari. (ITALPRESS).