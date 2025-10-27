Nuovi volti in Avo Caltanissetta: entrano nel gruppo Jessica Napoli e Angela Dimartino. Mariella Scannella eletta Tesoriera

L’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Caltanissetta annuncia con entusiasmo l’ingresso nel proprio gruppo operativo di due nuove figure di supporto e collaborazione: Jessica Napoli e Angela Dimartino, e rende noto un importante cambiamento all’interno del Consiglio Direttivo. Il contributo di Jessica Napoli e Angela Dimartino mira a potenziare le capacità di gestione, formazione, comunicazione e relazioni esterne dell’associazione, elementi cruciali per l’efficacia delle attività di volontariato sul territorio. Jessica Napoli assume l’incarico di Consulente per la Gestione di Progetti e per la Formazione. Pedagogista, educatrice professionale socio-pedagogica e assistente all’autonomia e alla comunicazione, Jessica Napoli, 36 anni, vanta una solida formazione. Laureata in Scienze Pedagogiche e in procinto di completare un Master di II livello in Coordinamento pedagogico, è molto attiva nel sociale fin dai tempi del Liceo. Membro di diverse Associazioni di Promozione Sociale (APS) del territorio, ha promosso e gestito negli anni numerosi progetti educativi a supporto del disagio sociale e destinati alle famiglie. La sua esperienza sarà fondamentale per sviluppare e implementare i progetti futuri dell’AVO Caltanissetta. Angela Dimartino entra nel gruppo come Consulente per le Relazioni Esterne e per la Comunicazione. Con spiccate doti comunicative e relazionali, Angela Dimartino porta con sé un bagaglio di esperienze diversificate. Già parte attiva in passato di associazioni artigianali, è anche madre di due figli. La sua capacità di interagire efficacemente e la sua esperienza associativa saranno preziose per tessere nuove relazioni con enti e istituzioni, ampliare la rete di sostegno dell’AVO e curare l’immagine e la diffusione delle iniziative dell’associazione.

Nuova Tesoriera per il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dell’AVO Caltanissetta ha inoltre deliberato all’unanimità un cambio nella carica di Tesoriere. La socia fondatrice Mariella Scannella è stata nominata Tesoriere dell’Associazione. La sua profonda conoscenza della struttura e l’impegno dimostrato fin dalla costituzione rappresentano una garanzia di rigore e dedizione nella gestione amministrativa e finanziaria. Daniela Cravotta, Presidente di AVO Caltanissetta, ha espresso grande soddisfazione per le novità: “Dare una forma ufficiale a questo ingresso operativo di Jessica e Angela, insieme all’affidamento di un ruolo chiave a una figura di esperienza come Mariella Scannella, segna un momento di consolidamento per la nostra Associazione. Le loro competenze e la loro passione per il sociale sono una risorsa straordinaria che ci permetterà di crescere e di operare con maggiore incisività a supporto delle persone fragili. Siamo pronti per affrontare nuove sfide con questo team rinnovato e rafforzato.”L’AVO Caltanissetta continua il suo impegno nel promuovere la cultura del volontariato e nel fornire supporto e ascolto a chi si trova in un momento di fragilità.