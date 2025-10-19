Nucita–Floris, 10 e lode al Rally di Taormina; in una cornice da favola brillano anche La Torre–Siragusano e Pollara–Princiotto per un podio tutto Skoda

Una vittoria limpida, autoritaria e dal forte valore simbolico. Andrea Nucita, già vincitore della scorsa edizione, ha concesso il bis al Rally Taormina 2025, questa volta affiancato dal navigatore elbano Alessandro Floris, dominando in otto prove speciali e firmando una prestazione perfetta nella gara di casa.

A bordo della Skoda Fabia Rally2, preparata dal Team Lion con le insegne della Scuderia Phoenix, il portacolori messinese ha mantenuto il comando sin dal primo tratto cronometrato, incrementando prova dopo prova un vantaggio costruito sulla precisione di guida, la perfetta conoscenza delle strade e l’esperienza maturata ai vertici delle serie nazionali.

Un successo netto, suggellato da un’autentica festa di pubblico, con migliaia di appassionati e turisti che hanno affollato i punti più spettacolari del percorso, dalle alture dell’entroterra, della riviera ionica fino alla piazza dell’iconica cittadina famosa nel mondo.

Ad ogni fase dell’evento, la partecipazione del territorio è stata suggellata dalla presenza degli esponenti delle Amministrazioni locali.

Un plauso particolare va alla New Turbomark, che ha garantito una perfetta organizzazione sotto ogni aspetto logistico e sportivo, curando con professionalità e passione ogni dettaglio della manifestazione.

Determinante anche il lavoro dello staff di direzione, degli ufficiali di gara, dei commissari sportivi e tecnici e di tutto il personale impegnato sul campo, che con la loro presenza capillare hanno assicurato sicurezza, rispetto del regolamento e fluidità di gara, contribuendo al pieno successo dell’evento.

«E’ stato bello, correre e vincere qui è sempre un’emozione unica – ha dichiarato Andrea Nucita sul palco d’arrivo di Piazza Vittorio Emanuele II –. L’organizzazione, la sicurezza, l’entusiasmo della gente: tutto ha reso questo weekend perfetto. Ringrazio Alessandro, la squadra e tutti i nostri sostenitori per averci accompagnato in questa splendida avventura».

Grande gara “in casa”, coronata dallo scratch nella quinta prova, per i giovani Emanuele La Torre e Rosario Siragusano, anche loro portacolori della Scuderia Phoenix, che hanno conquistato la seconda posizione assoluta da protagonisti con la loro Skoda Fabia Rally 2 assistita da Erreffe Motorsport, gestendo con maturità ogni fase del rally e confermandosi tra i talenti più promettenti del panorama regionale.Quando è cominciata questa magnifica gara – ha detto La Torre – mi sono scese le lacrime, oggi sono felice per questo risultato.

Terza piazza per Marco Pollara e Giuseppe Princiotto, equipaggio palermitano–nebroideo schierato dalla CST Sport, che hanno centrato un risultato importante al debutto del pilota sulle strade taorminesi, raggiungendo pienamente l’obiettivo di portare a casa punti pesanti e sensazioni positive in vista della Finale Nazionale CRZ di Messina. Pollara, detentore della Coppa Italia ACI Sport, ha confermato solidità, all’arrivo ha dichiarato:-“Abbiamo dato il 100% e che dire stavolta è andata cosi’ complimenti a chi ci ha preceduto”.

Alle spalle dei primi tre, hanno completato la top five tutta Skoda i due equipaggi messinesi della scuderia organizzatrice New Turbomark, composti da Diego Novelli – Andrea Anastasi e Marcello Rizzo – Antonio Pittella.

Novelli si è detto soddisfatto della sua gara, considerato il lungo stop di quasi un anno dopo il secondo posto della passata edizione. Rizzo, dopo una leggera toccata nella terza prova speciale, ha preferito proseguire con un passo prudente, in ottica di preparazione alla finale di novembre.

Tra le due ruote motrici, la sfida è stata come sempre accesa e spettacolare. Nella categoria Rally4, riservata alle Peugeot 208 Turbo, successo per il palermitano Alessio Pollara con Sergio Raccuja alle note, per i colori della CST Sport, già qualificato per la Finale Nazionale CRZ come miglior equipaggio Under 25, hanno raggiunto anche il primato di categoria.

Secondo posto per i conterranei Rosario Cannino e Giuseppe Buscemi, protagonisti di una prova di spessore che li ha visti battagliare fino all’ultimo chilometro ma mancare per un soffio l’accesso diretto alla Finale di Messina, traguardo che avrebbero pienamente meritato. Nell’ultima prova speciale hanno infatti perso circa 35 secondi che è costato il successo di categoria.

Tra le R2B, riservate alle versioni aspirate delle piccole francesi, applausi per gli agrigentini Jerry Mingoia e Calogero Calderone, autori di una prestazione perfetta che vale il nono posto assoluto e il primato, con conseguente qualificazione alla Finale Nazionale. I loro antagonisti diretti, Andrea Mogavero e Antonio Tumeo, dopo un avvio complicato per via di vari imprevisti, con 30 secondi di penalità al controllo orario, hanno recuperato fino ad afferrare la top ten.

Ottima rimonta fino all’ottavo posto assoluto, con pieno bottino di punti CRZ, per il giovane equipaggio CST Sport composto dai figli d’arte Ernesto Riolo e Giulia Marin, che dopo aver prontamente risolto un problema elettrico nelle prime battute di gara, hanno chiuso in netta progressione con la Renault Clio Rally 3.

Immancabile presenza “in rosa” nella gara di casa per Jessica Miuccio, navigata da Alessia Mazza, al debutto sulla Peugeot 208 VTI, in una classe R2B particolarmente affollata. I padroni di casa Roberto Mignani e Gianluca De Clò, dopo un fitto duello tra Peugeot 106 con i fratelli Samuele e Mattia Cannarella (costretti allo stop a metà gara), hanno completato la loro cavalcata vincente in classe N2.

Il primato di classe N3 è rimasto in riva allo Ionio con Giovanni Micali e Erica Trimarchi su Renault Clio, mentre in A6 hanno primeggiato i fratelli locali Nicola e Davide Sottile su Peugeot 106.

Successo infine in A5 per i santateresini Tommaso Motta e Salvatore Muscolino. Tra le vetture storiche, a due prove dal termine, la graduatoria dei raggruppamenti vede al comando del 2° Raggruppamento Giuseppe Termine e Onofrio Musso su Porsche 911, autori del miglior tempo generale.

Nel 3° Raggruppamento primeggia Antonio Di Lorenzo con Francesco Cardella, anche loro su Porsche, mentre nel 4° Raggruppamento la leadership è di Mario Avara e Giancarlo Cilia su Opel Kadett GSi.

Tra le auto del 1° Raggruppamento, primato di Pippo Savoca e Giuseppe Amato su BMW 2002. Classifica Finale Rally di Taormina 2025

1 NUCITA-FLORIS (Skoda Fabia) in 44’04.3; 2. LA TORRE-SIRAGUSANO (Skoda Fabia) a 25.6; 3. POLLARA-PRINCIOTTO (Skoda Fabia) a 30,7; 4. NOVELLI-ANASTASI (Skoda Fabia) a 1’00.8; 5. RIZZO-PITTELLA (Skoda Fabia) a 1’39.6; 6. POLLARA-RACCUIA (Peugeot 208 GT Line) a 3’44.8; 7. CANNINO-BUSCEMI (Peugeot 208 GT Line) a 4’19.7; 8. RIOLO-MARIN (Renault Clio Sport) a 4’59.3; 9. MINGOIA-CALDERONE (Peugeot 208 VTI) a 5’07.6; 10. MOGAVERO-TUMEO (Peugeot 208 VTI) a 5’21.6.