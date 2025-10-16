Nasconde droga nel reggiseno e in casa: arrestata dalla Polizia

Nascondeva dosi di cocaina nel reggiseno e circa 5.000,00 euro in contanti nella borsa: è finita in manette una donna residente nel quartiere Fidene, arrestata dagli agenti della Polizia di Stato nel corso di un normale servizio di controllo del territorio. Sono stati gli agenti delle Volenti ad intimare l’alt ad un’auto con a bordo la donna ed il suo compagno.

L’evidente nervosismo di entrambi ha spinto i poliziotti ad approfondire il controllo. Lì dove l’uomo è risultato privo di precedenti e non portava con sé alcuna sostanza illecita, la compagna, visibilmente agitata, si toccava ripetutamente la maglia all’altezza del petto.

La successiva perquisizione personale ha immediatamente restituito conferma agli agenti dei loro sospetti: all’interno del reggiseno, sono state trovate alcune dosi di sostanza stupefacente, mentre nella borsa la donna nascondeva circa 5.000,00 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, senza saperne giustificare la provenienza. (Italpress)