Mussomeli. I bambini del Centro Aba di Casa Rosetta ad un laboratorio di preparazione e degustazione di biscotti al Parco Urbano

MUSSOMELI. I bambini del centro Aba (Analisi comportamentale applicata) di Casa Rosetta Mussomeli hanno partecipato a un laboratorio entusiasmante: preparare e gustare i biscotti insieme al Parco urbano Genco”. Ma non è stata solo una merenda, ma anche una vera e propria attività educativa in Net (Natural environment teaching), cioè l’apprendimento nell’ambiente naturale. Così i bambini, infatti, imparano nuove abilità non in una stanza strutturata, ma vivendo esperienze reali, concrete e divertenti.

Durante questo laboratorio al Parco urbano i piccoli hanno:

sviluppato autonomie (modellando, assaggiando),

allenato abilità sociali (condividendo, aspettando il turno, collaborando),

imparato che ciò che si fa insieme diventa più bello e gratificante.

All’attività educativa erano presenti anche i genitori, rendendo questa giornata un momento di crescita, gioia e comunità. Il Centro Aba, all’interno del Centro di riabilitazione neuro psicomotoria “Mons. Giovanni Spinnato” dell’Associazione Casa Rosetta, è uno spazio dedicato alla crescita, al supporto e allo sviluppo dei bambini e delle loro famiglie. E’ a Mussomeli in piazza Santa Maria di Gesù n. 3, tel. 0934 952610.