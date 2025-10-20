Morto bambino di 8 anni rimasto coinvolto nel crollo di un muro

Non ce l’ha fatta il bambino di 8 anni che ieri pomeriggio era stato travolto dal crollo del muro di contenimento di un palazzo mentre giocava con i fratellini in cortile a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Il piccolo era rimasto ferito in modo grave e trasportato d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina.

Le sue condizioni, apparse da subito drammatiche, sono peggiorate nel pomeriggio, fino alla notizia del decesso, avvenuto nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale messinese. Anche gli altri due fratellini, il gemello di 8 anni e il maggiore di 13, sono rimasti coinvolti dal cedimento del muro e sono entrambi ricoverati all’ospedale di Polistena, ma non sarebbero in pericolo di vita. (Adnkronos)