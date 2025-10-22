Manlio Messina: “11miliardi del Pnrr a rischio, Schifani responsabile”

“I dati parlano chiaro: la Sicilia è ferma. I progetti del Pnrr non avanzano, la spesa è bloccata e secondo le stime diffuse oggi rischiamo di perdere oltre 11 miliardi di euro destinati a infrastrutture, scuole, sanità e servizi ai cittadini. La responsabilità di questo fallimento ricade direttamente sul presidente Renato Schifani, che non è riuscito a garantire una guida efficace e una cabina di regia capace di far avanzare i progetti”. Lo dice in una nota il deputato siciliano Manlio Messina, ex Fdi adesso nel gruppo Misto della Camera. “In questi mesi – aggiunge Messina – il presidente Schifani ha mostrato più attenzione alle polemiche interne e alla propaganda sui giornali locali che ai problemi reali della Sicilia. Dispiace per questo metodo bizzarro di amministrare una regione, che oggi rischia di pagare un prezzo altissimo per l’immobilismo del suo vertice politico. Mentre altre regioni hanno già completato o avviato gran parte degli interventi, in Sicilia si accumulano ritardi, rinvii e procedure ferme. Chiedo al Governo nazionale – afferma il deputato – di attivare tutte le azioni di supporto, controllo e vigilanza necessarie, fino alla possibilità di commissariare la gestione dei progetti Pnrr, se previsto dalle norme. Non è più il tempo degli annunci: servono fatti, risultati e responsabilità”. “Se Schifani non è in grado di garantirli, lo Stato deve intervenire per salvare i fondi e dare ai siciliani ciò che spetta loro. Nei prossimi giorni – conclude Messina – presenterò anche un’interrogazione parlamentare al ministro competente, Tommaso Foti, per chiedere di riferire in Aula sullo stato di avanzamento dei progetti Pnrr in Sicilia e sulle misure urgenti da adottare per evitare che miliardi di euro vadano perduti”. (ANSA).