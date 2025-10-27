La pesistica nissena ai Campionati Europei junior di Durazzo in Albania con Claudio Scarantino e Antonio Ettore Pilato

Il Team Italia FIPE è partito alla volta di Durazzo, in Albania, dove si svolgeranno i Campionati Europei Junior e Under 23 a partire da domani e fino al 5 novembre. Ricco il gruppo selezionato dal DT Sebastiano Corbu per l’occasione, con 8 atleti Junior e 7 Under 23:

Christian Di Maria (cat. 60 kg Ju), Ettore Antonio Pilato (cat. 60 kg Ju), Celine Ludovica Delia (cat. 53 kg Ju), Eleni Battistetti (cat. 48 kg U23), Martina Bomben (cat. 53 kg U23), Claudio Scarantino (cat. 65 kg Ju), Sergio Massidda (cat. 65 kg U23), Giampiero Ingrande (cat.71 kg Ju), Loris Sposo (cat. 71 kg U23), Lavinia Magistris (cat. 69 kg Ju), Giulia Miserendino (cat. 69 kg U23), Lorenzo Tarquini (cat. 88 kg U23), Genna Romida Toko Kegne (cat. 77 kg U23), Sara Dal Bò (cat. 86 kg Ju), Simone Karol Abati (cat. 110 kg Ju).

Insieme con il DT Corbu, gli altri tecnici che accompagneranno gli atleti in pedana sono: Gonario Corbu, Raffaele Navarino, Sergio Mannironi, Alessandro Spinelli e Mirco Scarantino.

La pesistica nissena sarà presente, dunque, con Mirco Scarantino in qualità di tecnico, ma anche con Claudio Scarantino e Ettore Antonio Pilato. Ogni giorno alle ore 12:00 (con repliche alle 21:30) su YouPowerTV.com ci sarà ‘Forza Azzurra’, format condotto da Claudio Cavosi dedicato ai Talenti Azzurri protagonisti dei Campionati Europei Junior & U23. Verranno analizzate tutte le alzate delle competizioni della giornata precedente, con il commento dei tecnici presenti in gara e degli atleti stessi.