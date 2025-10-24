La BCC “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo celebra 130 anni di cooperazione al servizio del territorio

La Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo celebra sabato (25 ottobre) i suoi 130 anni di storia con una giornata di eventi e riflessioni dedicata ai valori del credito cooperativo e al futuro delle comunità locali.

Gli eventi si terranno presso l’Auditorium Gaetano Saporito di San Cataldo e si apriranno alle ore 9.30 con la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta. Seguirà, alle ore 10.30, l’inaugurazione e benedizione del ritratto scultoreo di Gaetano Saporito, figura di riferimento nella storia della Banca e del movimento cooperativo siciliano e nazionale.

Alle ore 11.00 si terrà l’incontro dal titolo “130 anni di cooperazione al servizio del territorio. Passato, presente e futuro”, con i saluti di: Salvatore Saporito, Presidente della BCC “G. Toniolo” e San Michele di San Cataldo; Gioacchino Comparato, Sindaco di San Cataldo; Concetto Costa, Presidente della Federazione Siciliana BCC; Franco Tamburini, Presidente della BCC Garda.

Seguiranno gli interventi di: Salvatore Saporito, Presidente della BCC “G. Toniolo” e San Michele di San Cataldo; Augusto Dell’Erba, Presidente della Federazione Italiana BCC; Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca; Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea Banca; Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Lombarda delle BCC.

A moderare e concludere i lavori sarà Sergio Gatti, Direttore Generale della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (Federcasse).

L’iniziativa rientra nel programma di celebrazioni del 130° anniversario della BCC Toniolo, la più grande banca di credito cooperativo della Sicilia, presente con 34 sportelli nelle province di Caltanissetta, Agrigento, Enna, Trapani, Palermo, Ragusa e punto di riferimento per famiglie e imprese. Nel corso della giornata sarà ricordato il lungo cammino della banca, che dal 1895 ad oggi ha saputo coniugare radicamento locale, solidità patrimoniale e innovazione, rimanendo fedele alla propria missione mutualistica.