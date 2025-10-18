In codice rosso al “Sant’Elia 29enne travolto dal furgone che aveva poco prima posteggiato

Travolto dal suo stesso furgone che, poco prima aveva parcheggiato e che, mai e poi mai, avrebbe pensato che potesse abbattersi sulla sua persona. E’ accaduto stamani a Niscemi dove un giovane di 29 anni è stato investito dal mezzo che aveva parcheggiato.

Da ricostruire la dinamica del sinistro che avrebbe portato il freno a mano a disinserirsi e a far calare il mezzo senza controllo fino a travolgere il suo stesso autista. Il giovane, prontamente soccorso, ha riportato diversi traumi e fratture ed è stato trasferito in codice rosso con il servizio di elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.