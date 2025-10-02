Identificato pirata strada che ha ucciso 16enne a Canicattì

La polizia ha individuato l’automobilista che lunedì sera, davanti alla villa comunale di Canicattì, ha travolto lo scooter guidato da Mattia Iannuzzo e si e’ poi dato alla fuga. Il sedicenne e’ morto poco dopo il ricovero all’ospedale Barone Lombardo. L’uomo alla guida della Fiat Cinquecento rossa sarà presto iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

La procura deciderà nelle prossime ore se effettuare l’autopsia sul corpo del ragazzo. Tre persone sono state denunciate per omissione di soccorso, perché inizialmente non era chiaro chi fosse alla guida. La quindicenne che viaggiava sullo scooter con la vittima e’ stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e trasferita dall’ospedale Barone Lombardo al San Giovanni di Dio di Agrigento, dove resta ricoverata. (AGI)