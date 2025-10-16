I marchi più cercati con i codici sconto: la classifica secondo Topnegozi

I codici sconto sono protagonisti di un successo stellare in Italia da quasi vent’anni.

Dietro ai loro numeri troviamo diversi fattori, dalla comodità, alla sicurezza, fino alla possibilità di risparmiare su numerose voci di spesa.

I negozi online tra cui scegliere sono svariati. Analizzare il fenomeno dei codici sconto, popolari soprattutto tra gli utenti tra i 25 e i 34 anni ma con ottimi numeri intergenerazionali, vuol dire, per forza di cose, chiedersi quali siano i più ricercati.

A fornire una risposta a questa domanda ci pensa lo staff di Topnegozi, portale pioniere del settore che, nel 2007, ha introdotto i coupon sconto in Italia.

I numeri messi a disposizione dal team incoronano come brand in testa alle ricerche Amazon, il sito che ha cambiato per sempre il modo di fare shopping in tutto il mondo.

Non sorprende il successo dell’area dedicata su Topnegozi: qui, infatti, si possono trovare codici sconto da utilizzare sul marketplace fondato da Jeff Bezos validi per numerose tipologie di prodotti, da quelli tecnologici agli accessori per feste come Halloween e Natale.

Da citare sono anche le opportunità di risparmio per i clienti Prime e quelle dedicate a chi usufruisce dei punti di ritiro.

Nella posizione successiva troviamo eBay: ancora una volta, è molto interessante la varietà di prodotti sui quali si possono applicare i coupon, risparmiando su spese legate alla tecnologia o su un aspetto che incide molto sul bilancio di famiglie e single, ossia la manutenzione dell’auto.

Terzo posto per Shein, brand che non ha bisogno di presentazioni quando si parla di abbigliamento a prezzi convenienti, e quarto per un altro nome di spicco tra i marketplace, ossia Aliexpress.

A metà della classifica fornita da Topnegozi si trova un portale che da quasi vent’anni è punto di riferimento per chi cerca profumi di qualità – anche di nicchia – e cosmetici online: stiamo parlando di Notino, con codici sconto dedicati a diversi prodotti e accessori e vantaggiose opportunità di risparmio per chi, per i propri acquisti, sceglie l’app dedicata.

Sesta posizione per RedCare, marchio tra i più celebri nell’ambito delle farmacie online: legali in Italia dal 2014, gli e-commerce di farmacie rappresentano un punto di riferimento già di base apprezzato da parte di chi vuole risparmiare, con ribassi notevoli rispetto ai prezzi medi dei punti vendita fisici (in alcuni casi, si parla anche del 30% in meno).

Con i codici sconto, si possono ottimizzare ulteriormente questi vantaggi e tenere sotto controllo le spese relative a numerosi prodotti per il benessere di tutta la famiglia (i coupon cambiano nel tempo, motivo per cui è opportuno tenere costantemente monitorata la sezione sul portale Topnegozi).

Settimo posto per Unieuro, altro marchio che non ha bisogno di presentazioni e tra i primi nomi che vengono in mente quando si devono acquistare prodotti come gli elettrodomestici e i device tecnologici, per i quali si punta sempre di più a qualità e innovazione.

Nike, il massimo per l’abbigliamento sportivo, Zooplus, leader incontrastato di cibo e articoli per animali online, e ITA Airways, la compagnia di bandiera italiana, chiudono la classifica di Topnegozi e confermano quanto l’attenzione al risparmio sia trasversale, coinvolgendo anche momenti di benessere fisico e interiore come lo sport e i viaggi e la cura degli animali domestici, a tutti gli effetti parte della famiglia e compagni di vita la cui salute non viene mai lasciata al caso.