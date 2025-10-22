Fratelli d’Italia Caltanissetta chiede la revisione degli orari di chiusura dei locali: “Serve maggiore flessibilità per sostenere le attività economiche”

CALTANISSETTA – Fratelli d’Italia Caltanissetta ha presentato una richiesta ufficiale all’Amministrazione comunale per la revisione dell’orario di chiusura dei pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande, proponendo un posticipo rispetto ai limiti attualmente stabiliti dall’ordinanza comunale.

Il partito richiama la Legge n. 35 del 2012, il cosiddetto “Decreto Monti sulle liberalizzazioni”, che riconosce agli operatori economici la libertà di determinare autonomamente gli orari di apertura e chiusura delle proprie attività. Tale norma, ricordano da Fratelli d’Italia, è stata introdotta per favorire la concorrenza, sostenere la crescita economica e offrire ai consumatori una maggiore flessibilità nei servizi.

L’attuale ordinanza comunale – firmata dalla precedente amministrazione – ha invece introdotto limitazioni agli orari di chiusura dei locali per motivi legati all’ordine pubblico, alla quiete e al decoro urbano. Una misura che, secondo Fratelli d’Italia, oggi necessita di essere rivalutata alla luce delle mutate condizioni economiche e sociali. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, rappresentano un importante presidio economico, sociale e turistico del territorio e un orario troppo restrittivo finisce per penalizzarle, incidendo sulla loro sostenibilità e riducendo la vivacità del centro urbano, soprattutto nei mesi estivi e nei fine settimana.

Il partito sottolinea come in diversi Comuni italiani si sia già proceduto a una revisione più elastica degli orari, anche attraverso sperimentazioni temporanee e tavoli di concertazione tra istituzioni, forze dell’ordine, residenti e associazioni di categoria. Per questo motivo, Fratelli d’Italia Caltanissetta invita l’Amministrazione comunale a convocare un confronto costruttivo tra le parti interessate, a prevedere un periodo di sperimentazione per valutare gli effetti di un nuovo orario di chiusura e, infine, a rivedere l’ordinanza comunale vigente introducendo una maggiore flessibilità in linea con i principi della Legge n. 35 del 2012.

L’obiettivo, spiegano da Fratelli d’Italia, è quello di trovare un punto di equilibrio tra il diritto al riposo dei cittadini e la libertà d’impresa, favorendo la ripresa economica e restituendo centralità ai luoghi di socialità e incontro della città.

La richiesta è contenuta in una nota scritta da Cristian Genovese per conto di Fratelli d’Italia Caltanissetta, che nella serata di ieri è stata recepita e condivisa dall’intera maggioranza consiliare, a conferma della volontà comune di avviare un percorso di confronto e aggiornamento della normativa comunale in materia di orari.