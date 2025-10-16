Ernesto Riolo e Giulia Marin alla volta del Rally Taormina 2025: importante banco di prova per i portacolori del Targa Racing Club e CST Sport

Un importante banco di prova per i figli d’arte, portacolori del Targa Racing Club e CST Sport, su Renault Clio Rally 3 nell’ultimo round del CRZ 9ª Zona in vista della finale Nazionale Tirreno Messina di metà novembre.

Ernesto Riolo e Giulia Marin si preparano ad affrontare con la consueta determinazione il Rally di Taormina 2025, un evento che segna l’ultimo round del CRZ 9ª Zona e che rappresenta un’importante occasione di crescita per il giovane equipaggio.

A bordo della Renault Clio Rally 3, il duo punterà a consolidare i progressi ottenuti finora e a raccogliere ulteriori indicazioni in vista della finale Nazionale CRZ di Tirreno Messina, in programma a metà novembre.

Ernesto ha già alle spalle tre gare con la Clio Rally 3, con un adattamento crescente alla vettura 4×4 francese. Tuttavia, fino a ora non ha avuto modo di confrontarsi direttamente con altre vetture della stessa categoria: «Fino ad oggi il confronto è stato indiretto, concorrendo con i piloti della Top Ten, delle Rally2 e con i migliori della Rally 4, per cui non abbiamo un riferimento con vetture simili, ma dobbiamo comunque crescere, provare soluzioni diverse perché ci aspettiamo per il Tirreno-Messina l’arrivo della concorrenza di oltre stretto e sicuramente vogliamo farci trovare pronti».

Il Rally Taormina si configura quindi come un banco di prova cruciale: «Questa gara è fondamentale per verificare se il lavoro fatto finora sia stato utile, anche in vista delle condizioni meteo che potrebbero essere simili a quelle che troveremo al Tirreno-Messina. L’aiuto del team, così come la presenza dei nostri genitori, delle scuderie è sempre essenziale per affrontare questo tipo di sfida, come il sostegno della nostra abituale partnership rafforzata per gli ultimi due rally di CAM Caldara Agenzia Marittima, e G.Caldara SRL ».