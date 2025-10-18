Eccellenza, l’anticipo. Il Niscemi travolge 0-3 la Leonfortese con le reti di Bojang, Aramburu e Diaw

Niscemi travolgente e spettacolare, quello che nell’anticipo della sesta giornata del campionato di Eccellenza ha battuto fuori casa la Leonfortese. Un match che la compagine di mister Comandatore ha fatto propria grazie ad una prestazione maiuscola sul piano collettivo che ha anche esaltato le individualità di un gruppo che sta continuando a crescere.

Vantaggio firmato da Bojang, poi raddoppio ad opera di Aramburu e tris, anche questo spettacolare con una rete da fuori area di Diaw che ha chiuso lo score di una partita veramente esaltante che ha dato la misura della forza e del valore di un Niscemi che, dopo aver battuto la settimana scorsa la capolista Messana, ha fatto il bis battendo un’altra squadra alquanto ostica come la Leonfortese.

Il Niscemi ha ora 8 punti in classifica frutto di due vittorie e due pareggi e domenica prossima al Pontelongo di Niscemi l’attende un’altra formazione in palla come il Modica.