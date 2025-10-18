Eccellenza, l’anticipo. Il Niscemi, dopo la 1^ vittoria in campionato, non vuol fermarsi e sfida la Leonfortese a Calascibetta

Nel girone B del campionato di Eccellenza il Niscemi, dopo la bella affermazione, la prima in campionato, contro il Messana, vuol proseguire la sua corsa, ma dovrà fare i conti con un avversario davvero impegnativo come la Leonfortese.

I gialloverdi niscemesi affronteranno la Leonfortese nell’anticipo di Eccellenza in programma oggi pomeriggio alle 15,30 nello stadio comunale di Calascibetta. La squadra niscemese, dopo la vittoria di domenica scorsa, ha preso coraggio, forza e morale nel contesto di un torneo nel quale ha fin qui totalizzato 5 punti in classifica.

Identico il discorso per la Leonfortese che di punti ne ha solo 4 e che intende legittimare la propria posizione consolidandola in classifica. Arbitrerà l’incontro Giorgio Fragala’ di Acireale, con guardalinee Angelo Gulisano di Acireale e Francesco Rao di Messina