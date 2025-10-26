Eccellenza. Il Niscemi perde 2-1 con il Melilli che conquista la 1^ vittoria in campionato: ai gialloverdi non basta il gol di Diaw

Nel campionato di Eccellenza, girone B, perde il Niscemi sul campo del Melilli. E dire che la compagine niscemese ha disputato un match alquanto inteso e ricco di qualità sul piano calcistico. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Di Stefano, la squadra ospite è riuscita a pareggiare, proprio ad inizio ripresa con Diaw.

Ma nel secondo tempo ancora Di Stefano è riuscito a riportare sul 2-1 i padroni di casa che sono poi riusciti a portare a casa una vittoria importantissima, in quanto è stata la prima in campionato rispetto a 7 gare fin qui disputate.

Al Niscemi resta il rammarico per una partita che avrebbe potuto e dovuto far registrare un corso diverso, anche se la squadra di Fabio Comandatore ha tentato di riportare in parità le sorti di un match che, invece, ha arriso ai padroni di casa che hanno conquistato i primi tre punti stagionali contro un Niscemi che è rimasto fermo a quota 8 in classifica.