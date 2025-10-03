Eccellenza. Il Niscemi, alla 4^ di campionato, vuol conquistare la sua prima vittoria stagionale

Niscemi a caccia della sua prima storica vittoria nel campionato di Eccellenza. La squadra gialloverde affronta domenica 5 ottobre l’ambizioso Vittoria fuori casa (ore 15,30). Un match che non si annuncia facile per una squadra che, fin qui, ha proposto buone prestazioni non supportate dai risultati sperati.

Il Niscemi, tuttavia, nonostante fin qui in campionato, in 3 partite sia riuscito a conquistare 2 punti con un bilancio di due pareggi e una sconfitta, costituisce avversario scomodo e forte per chiunque. Ecco perché il match di domenica con il Vittoria si annuncia importante proprio in chiave di rilancio della squadra gialloverde in classifica.

Arbitrerà l’incontro Antonio Carpinteri di Siracusa, con guardalinee Antonino Bellante di Barcellona Pozzo di Gotto e Agatino Simone Ciaffaglione di Catania.