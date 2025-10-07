Dopo check out in hotel di lusso ruba aspirapolvere e champagne: denunciato dalla Polizia per furto aggravato

In vacanza a Catania aveva pensato di portarsi via un “souvenir” molto particolare: un aspirapolvere professionale e quattro bottiglie di champagne francese per un valore complessivo di circa 2mila euro.
Il protagonista, un uomo di Ancona residente in Germania, dopo il check-out da un hotel di lusso sul lungomare si era introdotto in un magazzino e nella cantina del ristorante per rubare la refurtiva nascondendola in auto.
Grazie alla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, i poliziotti del Commissariato Borgo Ognina lo hanno identificato e denunciato per furto aggravato.