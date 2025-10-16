Comune e l’ESA insieme per il verde pubblico, Marcello Mirisola “Unire forze e competenze per rendere Caltanissetta più verde e sicura”

Da poco insediato, l’assessore Marcello Mirisola – titolare delle deleghe alla Polizia Municipale, Protezione Civile, cura e manutenzione del verde pubblico, tutela dell’acqua, del suolo e dell’aria – si sta distinguendo per il suo dinamismo e per l’impegno nel rilancio delle politiche ambientali e urbane della città.

In questi giorni ha avviato le prime iniziative concrete, dando nuovi input alla Polizia Municipale e promuovendo azioni di tutela e valorizzazione del verde pubblico. Un segnale chiaro della volontà di rendere più incisiva l’attività amministrativa in settori strategici per la qualità della vita cittadina.

Tra queste, spicca la Convenzione tra il Comune di Caltanissetta e l’Ente Sviluppo Agricolo (ESA) per la cura e la valorizzazione del verde pubblico cittadino.

L’accordo nasce dalla volontà di rafforzare le azioni a tutela dell’ambiente e del decoro urbano, migliorando la fruibilità degli spazi verdi e la qualità della vita dei cittadini.

La convenzione, promossa dall’assessore Mirisola, prevede interventi mirati di riqualificazione e manutenzione delle aree in stato di abbandono, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente e tempestiva.

Particolare attenzione sarà dedicata alla Villa Cordova, dove le attività di manutenzione e presidio del verde avranno anche una valenza strategica per il controllo del territorio e la prevenzione di atti vandalici o illeciti che in passato hanno interessato l’area.

“Si tratta di un importante passo avanti nella collaborazione tra enti pubblici – spiega l’assessore Marcello Mirisola – che ci permetterà di intervenire con maggiore efficacia nella cura del territorio. Il verde urbano non è solo un elemento di decoro, ma anche uno strumento di sicurezza e benessere per la comunità.”

Grazie a questa intesa, il Comune potrà contare sul supporto tecnico e operativo dell’ESA, ente regionale che da anni opera nella gestione e valorizzazione delle aree agricole e ambientali.

L’obiettivo condiviso è quello di unire competenze e risorse per rendere Caltanissetta più verde, accogliente e sicura.