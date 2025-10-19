Caltanissetta. Villaggio Santa Barbara in festa con la mostra ornitologica: proclamati i vincitori e i campioni di razza

Grande festa al Villaggio Santa Barbara con la mostra ornitologica organizzata dall’associazione ornitologica nissena che ha creato un evento eccezionale con diverse attività collaterali che hanno animato il Villaggio per due giorni. Nei giorni scorsi la giuria composta dai giudici delle federazione ornicoltori italiani, ha proclamato i vincitori di categoria e i campioni di razza. A conquistare gli ambiti premi sono stati: Nicolosi Fabrizio (mosaico rosso femmina); Montagno Carmelo categoria (ibrido passero del Giappone per Padda e ibrido canarino del Mozambico per crociere Himalaya); Furia Orazio (crociere delle pinete); Oliva Antonio (diamante di gould pastello); Belgiorno Francesco (scotch Francy); Bellanca Salvuccio (razza spagnola); Genco Calogero (ondulato di colore); Russo Giuseppe (conuro del sole); Russo Gloria (tortora diamantina e quaglia di cina); infine i Nisseni Salvatore Di Marco (agapornis verde) e Gaetano Campisi (Agata mosaico giallo). Il presidente dell’AON esprime grande gioia per la riuscita della manifestazione: “Non c’è gioia più bella nel constatare la felicità delle famigliole arrivate in massa in questi giorni ad ammirare i nostri 350 uccellini in gara, ma anche il villaggio del divertimento che abbiamo approntato con diverse attrazioni tra cui il villaggio medievale, il cane di mannara, la gallina cornuta di Caltanissetta. La manifestazione si appresta a chiudere i battenti, ma già siamo pronti a organizzare la prossima edizione con altre novità. Ringrazio tutti gli allevatori che ci hanno onorato con la loro presenza e la famiglia di un nostro caro amico, Franco Cammarata scomparso tragicamente qualche mese fa. Da domani si pensa a fare altre importanti gare come la mostra internazionale di Palermo, il campionato regionale ad Agrigento ed il campionato italiano a Parma.”