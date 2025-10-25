Caltanissetta, un esempio di dedizione e orgoglio: Giuseppe Maira, parte del Gruppo Alù dal 1987, onorato del titolo di Maestro del Lavoro

Ci sono persone che, con la loro dedizione e il loro impegno quotidiano, diventano parte integrante della storia di un’azienda.

Giuseppe Maira, dipendente del Gruppo Alù sin dal 1987, rappresenta pienamente questi valori. Da quasi quarant’anni accompagna con dedizione e professionalità la crescita del Gruppo Alù, e in particolare della Pair, azienda leader nel settore dell’arredo e della vendita di attrezzature per locali commerciali a Caltanissetta.

In quasi quattro decenni di attività, Giuseppe ha saputo incarnare i valori che fanno da costante guida al Gruppo Alù: serietà, affidabilità e spirito di squadra. La sua enorme esperienza e la sua passione per il lavoro sono diventate un punto di riferimento per colleghi e collaboratori, contribuendo in modo concreto alla crescita e al consolidamento dell’azienda.

Il 17 ottobre 2025, la lunga carriera e l’esempio umano di Giuseppe hanno ricevuto il più alto riconoscimento possibile: ha ricevuto, dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il titolo di Maestro del Lavoro.

Un’onorificenza che premia non solo la sua straordinaria esperienza professionale, ma anche la sua integrità, il suo senso del dovere e la sua costante dedizione.

Per tutto il Gruppo Alù e per la Pair, questo prestigioso traguardo rappresenta un motivo di profondo orgoglio e commozione. Non possiamo che esprimere gratitudine e stima per un collaboratore che è andato ben oltre il semplice ruolo di dipendente; la sua storia è infatti intrecciata con quella dell’azienda.

Un riconoscimento così importante, ricevuto direttamente dal Capo dello Stato, è una testimonianza tangibile del valore che Giuseppe ha portato — e continua a portare — alla nostra realtà.

A lui vanno le nostre più sincere congratulazioni e un profondo ringraziamento per aver reso orgoglioso tutto il Gruppo Alù e per rappresentare, con il suo percorso, i valori che dovrebbero guidare chiunque si affacci al mondo del lavoro.

Grazie, Giuseppe, per aver scritto questa bellissima pagina di storia.