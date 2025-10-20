Caltanissetta. Tre nuove unità dell’Amministrazione Civile dell’Interno trasferite in Questura

CALTANISSETTA. Il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Agnello, alla presenza del Vicario del Questore Primo Dirigente della Polizia di Stato Michele Emma e del Dirigente dell’Ufficio Personale Commissario Carmelo Porrovecchio, ha ricevuto tre nuove unità dell’Amministrazione Civile dell’Interno trasferite alla Questura di Caltanissetta.

Gli assistenti amministrativi Concetta Amorelli, Camillo Di Pisa e Rocco Pesce sono stati assegnati all’Ufficio Amministrativo Contabile. Ai tre nuovi collaboratori il Questore ha dato il benvenuto a Caltanissetta e augurato buon lavoro!