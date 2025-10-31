Caltanissetta. Tragedia delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata: ricerca dei superstiti e dei loro congiunti

Promozione della conoscenza della tragedia delle foibe nelle giovani generazioni: è possibile inviare un’istanza al Comune per il conferimento di una medaglia commemorativa alle famiglie degli infoibati e ad eventuali sopravvissuti

La Prefettura di Caltanissetta ha fatto pervenire una comunicazione attraverso la quale ha raccomandato ai Sindaci di implementare, nei territori di propria competenza, ogni possibile attività di ricerca delle vittime delle foibe e dei loro congiunti, in vista della presentazione delle relative domande di concessione delle medaglie commemorative.

La Legge 16 del 21 febbraio 2024, infatti, ha introdotto alcune modifiche alla Legge 92 del 30 marzo 2004, con la quale era stato istituito il “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, che coincide con il 10 febbraio di ogni anno. In particolare, il comma 3-bis della legge 16/2024 ha valorizzato il ruolo dei Sindaci nella ricerca delle vittime delle foibe e dei loro superstiti per il riconoscimento delle onorificenze previste.

In ottemperanza della predetta nota della Prefettura, pertanto, è stato predisposto un apposito Avviso, unitamente ad un modulo da compilare dagli interessati, disponibile presso l’Ufficio U.R.P. del Comune di Caltanissetta, oltre che telematicamente, sul sito del Comune di Caltanissetta www.comune.caltanissetta.it (modulo allegato a piè di pagina).

Le domande, debitamente compilate, potranno essere consegnate brevi manu presso l’Ufficio Protocollo di Caltanissetta o inoltrate al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

Si allega il modulo per la presentazione della domanda, la nota della Prefettura di Caltanissetta e l’Avviso del Sindaco di Caltanissetta con oggetto “Legge 21 Febbraio 2024, n° 16 di modifica alla legge 30 Marzo 2004, n° 92 in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’Esodo Giuliano – Dalmata nelle giovani generazioni”.