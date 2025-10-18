Caltanissetta. Soddisfazione dell’Associazione Volontari Ospedalieri per la riuscita della XVII Giornata nazionale Avo

CALTANISSETTA. L’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Caltanissetta esprime profonda soddisfazione per la riuscita della XVII Giornata Nazionale A.V.O., svoltasi anche nella nostra città, un’occasione preziosa per sensibilizzare la comunità sul valore del volontariato e sull’importanza di “essere accanto” a chi soffre.

L’iniziativa , che ha visto una sentita partecipazione, è stata resa possibile grazie al sostegno e alla collaborazione di importanti attori del territorio.

AVO Caltanissetta desidera porgere i più sinceri ringraziamenti: all’Assessore Pasqualino per il suo prezioso supporto istituzionale e la vicinanza dimostrata agli obiettivi dell’Associazione.

Al Comitato di Quartiere San Luca, nelle persone del Presidente Nello Ambra e di Padre Alfonso Cammarata, per la calorosa ospitalità e il fondamentale contributo logistico che ha permesso di accogliere l’iniziativa nel quartiere.

Un ringraziamento speciale va, infine, all’intero Gruppo dei Volontari AVO Caltanissetta che, con il loro entusiasmo, la dedizione e il cuore, hanno animato l’iniziativa, confermando l’impegno quotidiano dell’Associazione nel portare un sorriso, una parola e un segno di presenza verso la collettività e i più fragili.

La Giornata Nazionale ha ribadito che il volontariato AVO è una scelta di vita, un impegno a superare la solitudine e a regalare un attimo di “calore umano” a chi è più fragile.

AVO Caltanissetta continuerà il suo cammino di solidarietà, forte del rinnovato spirito e della conferma che la collaborazione e l’unione di intenti sono la chiave per costruire una comunità più attenta e solidale.