Caltanissetta. Servizio di Logopedia interrotto, il Sindaco chiede rassicurazioni al Direttore dell’ASP

In attesa di una graduatoria il servizio verrà svolto da una figura a scavalco

Il servizio di Logopedia al Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Caltanissetta è stato sospeso creando forti preoccupazioni soprattutto alle famiglie dei bambini disabili che usufruiscono del servizio.

Il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, allertato di questa problematica dalla consigliera comunale Giusy Mosca, ha tempestivamente contattato la direzione generale dell’ASP di Caltanissetta per avere chiarimenti.

“Mi hanno rassicurato che l’azienda sanitaria si sta già adoperando per la risoluzione del problema attingendo a una graduatoria – ha spiegato il primo cittadino – Nel frangente, il servizio verrà svolto da una figura a scavalco al fine di evitare un’interruzione del servizio nell’interesse degli utenti, soprattutto i più fragili”.