Salute

Caltanissetta. Progetto M.E.P.A.: c’è l’avviso pubblico per attività volte all’inclusione sociale di bambini e ragazzi autistici

Redazione 1

Caltanissetta. Progetto M.E.P.A.: c’è l’avviso pubblico per attività volte all’inclusione sociale di bambini e ragazzi autistici

Lun, 27/10/2025 - 17:21

Condividi su:

CALTANISSETTA. La Regione Siciliana ha approvato la proposta progettuale del Comune di Caltanissetta, che riceverà oltre 200mila euro per molteplici servizi a beneficio di soggetti dai 6 ai 21 anni affetti dal disturbo dello spettro autistico. Un intero anno di attività formative e di supporto all’inclusione e all’acquisizione di competenze sociali destinate a bambini e ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico.

Si tratta dell’opportunità offerta dall’Avviso pubblico per il “finanziamento di interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico” della Regione Siciliana. L’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 7 – “Fragilità e Povertà” ha infatti approvato la graduatoria definitiva dei progetti, fra le quali figura anche la proposta del Comune di Caltanissetta e l’iniziativa denominata “M.E.P.A. – Modello Educativo Personalizzato per l’Autismo”.

“Siamo lieti di annunciare che la nostra proposta, presentata dall’Ente in co-progettazione con la cooperativa sociale ConSenso, selezionata tramite Avviso Pubblico, sarà finanziata dal governo regionale con una somma pari a 223.560,00 euro – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Ermanno Pasqualino. Il Progetto M.E.P.A. è finalizzato a realizzare percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori affetti da disturbo dello spettro autistico a partire dai 6 anni e all’età di transizione fino ai 21 anni.

La finalità principale è quella di migliorare lo stile di vita di bambini e ragazzi, favorendo l’acquisizione di autonomie personali, lo sviluppo di competenze sociali ed emotive e facilitando l’espressione delle potenzialità che ogni soggetto autistico è in grado di sviluppare”. Grazie all’impiego di figure professionali altamente qualificate, saranno proposte per la durata complessiva di 12 mesi, senza alcuna interruzione, le seguenti attività:

attività di supporto alla socializzazione e alla acquisizione delle competenze sociali, destinate alla fascia d’età 6-12 anni (attività di gioco strutturate attraverso sessioni di gruppo guidate da esperti, attività con uso di strumenti specifici per aiutare a sviluppare e potenziare le interazioni sociali);

attività educative e di formazione per il miglioramento delle abilità comunicative, destinate alla fascia d’età 13-21 anni (interventi che promuovono la comunicazione verbale e non verbale, uso di ausili comunicativi, apprendimento di strategie specifiche per favorire la comunicazione efficace);

attività di sostegno alla transizione verso la vita adulta e l’autonomia, destinate alla fascia d’età 16-21 anni (programmi di orientamento professionale, acquisizione di competenze necessarie per condurre una vita indipendente);

utilizzo di voucher per l’accesso ai servizi e interventi specifici (servizi di terapia ed attività ricreative).

È possibile presentare l’apposita istanza entro le ore 12:00 del 20/11/2025, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Caltanissetta, sito in Corso Umberto I n. 134, utilizzando la modulistica allegata a piè di pagina “Domanda di ammissione Progetto M.E.P.A.”. L’istanza dovrà essere corredata da:

documento di identità del/della minore – ragazzo/a;

documento di identità dei genitori, o tutori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o amministratore di sostegno o curatore o tutore;

verbale della commissione medico legale attestante la disabilità (diagnosi autismo) ai sensi dell’Art.3 L.104/92, da presentare in busta chiusa;

I.S.E.E. ordinario o corrente in corso di validità (anno 2025).

Il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza avrà cura di ordinare le stesse sulla base dell’I.S.E.E. presentato e, successivamente, insieme all’UVM/UVD del Distretto Sanitario di Caltanissetta, di valutare le richieste, verificare il possesso dei requisiti per l’ammissibilità al beneficio e procedere alla redazione del piano personalizzato. La graduatoria degli ammessi, ordinati in riferimento al valore ISEE decrescente, verrà pubblicato sul sito del Comune di Caltanissetta.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta