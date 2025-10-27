Caltanissetta. Progetto M.E.P.A.: c’è l’avviso pubblico per attività volte all’inclusione sociale di bambini e ragazzi autistici

CALTANISSETTA. La Regione Siciliana ha approvato la proposta progettuale del Comune di Caltanissetta, che riceverà oltre 200mila euro per molteplici servizi a beneficio di soggetti dai 6 ai 21 anni affetti dal disturbo dello spettro autistico. Un intero anno di attività formative e di supporto all’inclusione e all’acquisizione di competenze sociali destinate a bambini e ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico.

Si tratta dell’opportunità offerta dall’Avviso pubblico per il “finanziamento di interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico” della Regione Siciliana. L’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 7 – “Fragilità e Povertà” ha infatti approvato la graduatoria definitiva dei progetti, fra le quali figura anche la proposta del Comune di Caltanissetta e l’iniziativa denominata “M.E.P.A. – Modello Educativo Personalizzato per l’Autismo”.

“Siamo lieti di annunciare che la nostra proposta, presentata dall’Ente in co-progettazione con la cooperativa sociale ConSenso, selezionata tramite Avviso Pubblico, sarà finanziata dal governo regionale con una somma pari a 223.560,00 euro – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Ermanno Pasqualino. Il Progetto M.E.P.A. è finalizzato a realizzare percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori affetti da disturbo dello spettro autistico a partire dai 6 anni e all’età di transizione fino ai 21 anni.

La finalità principale è quella di migliorare lo stile di vita di bambini e ragazzi, favorendo l’acquisizione di autonomie personali, lo sviluppo di competenze sociali ed emotive e facilitando l’espressione delle potenzialità che ogni soggetto autistico è in grado di sviluppare”. Grazie all’impiego di figure professionali altamente qualificate, saranno proposte per la durata complessiva di 12 mesi, senza alcuna interruzione, le seguenti attività:

attività di supporto alla socializzazione e alla acquisizione delle competenze sociali, destinate alla fascia d’età 6-12 anni (attività di gioco strutturate attraverso sessioni di gruppo guidate da esperti, attività con uso di strumenti specifici per aiutare a sviluppare e potenziare le interazioni sociali);

attività educative e di formazione per il miglioramento delle abilità comunicative, destinate alla fascia d’età 13-21 anni (interventi che promuovono la comunicazione verbale e non verbale, uso di ausili comunicativi, apprendimento di strategie specifiche per favorire la comunicazione efficace);

attività di sostegno alla transizione verso la vita adulta e l’autonomia, destinate alla fascia d’età 16-21 anni (programmi di orientamento professionale, acquisizione di competenze necessarie per condurre una vita indipendente);

utilizzo di voucher per l’accesso ai servizi e interventi specifici (servizi di terapia ed attività ricreative).

È possibile presentare l’apposita istanza entro le ore 12:00 del 20/11/2025, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Caltanissetta, sito in Corso Umberto I n. 134, utilizzando la modulistica allegata a piè di pagina “Domanda di ammissione Progetto M.E.P.A.”. L’istanza dovrà essere corredata da:

documento di identità del/della minore – ragazzo/a;

documento di identità dei genitori, o tutori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o amministratore di sostegno o curatore o tutore;

verbale della commissione medico legale attestante la disabilità (diagnosi autismo) ai sensi dell’Art.3 L.104/92, da presentare in busta chiusa;

I.S.E.E. ordinario o corrente in corso di validità (anno 2025).

Il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza avrà cura di ordinare le stesse sulla base dell’I.S.E.E. presentato e, successivamente, insieme all’UVM/UVD del Distretto Sanitario di Caltanissetta, di valutare le richieste, verificare il possesso dei requisiti per l’ammissibilità al beneficio e procedere alla redazione del piano personalizzato. La graduatoria degli ammessi, ordinati in riferimento al valore ISEE decrescente, verrà pubblicato sul sito del Comune di Caltanissetta.