Caltanissetta. Possibile cessione di Telecontact, Gianluca Bruzzaniti: “Occorrono iniziative utili a tutelare i livelli occupazionali sul territorio”

CALTANISSETTA – Si accende l’attenzione delle istituzioni cittadine sulla delicata vicenda legata al futuro del call center Telecontact del gruppo TIM. Dopo le notizie riguardanti la possibile cessione della società, il presidente del Consiglio comunale Gianluca Bruzzani interviene esprimendo preoccupazione per le possibili ricadute occupazionali e sociali sul territorio. Con senso di responsabilità istituzionale, Bruzzani richiama l’importanza di un’azione condivisa tra enti locali, Regione e rappresentanze sindacali per tutelare i quasi quattrocento lavoratori coinvolti. Di seguito la nota di Gianluca Bruzzaniti.

Negli ultimi giorni sono pervenute notizie preoccupanti in merito alla possibile cessione di Telecontact, società del gruppo TIM, una circostanza che potrebbe compromettere il futuro occupazionale e la stabilità dei quasi 400 lavoratori impiegati presso il call center di Caltanissetta.

Pur nella consapevolezza che il Comune di Caltanissetta non detenga competenze dirette in questa materia, ritengo doveroso che l’amministrazione comunale segua con la massima attenzione l’evolversi della vicenda, considerato che le eventuali ricadute occupazionali e sociali sul territorio potrebbero risultare significative e di difficile gestione.

È necessario che le istituzioni nazionali, regionali e locali, in sinergia con le organizzazioni sindacali, pongano in essere ogni utile iniziativa volta a tutelare i livelli occupazionali e a garantire la continuità produttiva dell’azienda, al fine di evitare ulteriori ripercussioni su un contesto economico e sociale già provato da anni di difficoltà.

A tal fine, mi attiverò personalmente per affrontare la questione nella prossima riunione dei capigruppo consiliari, coinvolgendo l’amministrazione comunale ed i deputati regionali del nostro territorio, con l’obiettivo di assicurare alla vicenda la massima attenzione istituzionale