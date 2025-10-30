Caltanissetta. Leandro Janni (Italia Nostra Sicilia) sul ponte di Messina: “Progetto senza basi giuridiche e finanziarie”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del vice presidente di Italia Nostra Sicilia Leandro Janni a proposito della recente bocciatura da parte della Corte dei Conti del progetto relativo al Ponte sullo stretto di Messina.

“La Corte dei Conti ha respinto definitivamente il progetto del ponte sullo Stretto. Dunque, il re è nudo: bocciato il progetto del ponte, bocciato il ministro delle infrastrutture Salvini, bocciato il governo Meloni. La Corte dei conti ha smascherato la più grande illusione del governo e certificato che il progetto non ha basi giuridiche e finanziarie.

Per non parlare degli aspetti tecnici e ambientali. Il Ponte – di fatto – non esiste, se non nei manifesti elettorali e nei talk show televisivi. È il simbolo del fallimento politico e istituzionale di un potere che nasconde i fatti con la propaganda. Il nostro Paese ha bisogno di progetti utili e seri. Ha bisogno di verità e rispetto”.

Prof. Leandro Janni, Italia Nostra Sicilia