Caltanissetta. Il sindaco Tesauro: “Serve migliore pianificazione dei cantieri per la rete elettrica; lavori necessari, ma da coordinare meglio”

CALTANISSETTA. Il sindaco Walter Tesauro è intervenuto con una nota ufficiale indirizzata a E-Distribuzione S.p.A., in merito ai lavori di rifacimento della rete elettrica che in queste settimane stanno interessando diverse aree della città, creando inevitabili disagi alla viabilità.

Nella comunicazione, il primo cittadino ha sottolineato la necessità di una più attenta pianificazione delle attività di cantiere, chiedendo all’azienda di evitare l’apertura contemporanea di più cantieri e di procedere, ove possibile, alla conclusione completa di ciascun intervento prima dell’avvio del successivo.

«Comprendiamo l’importanza e la necessità di questi lavori – ha dichiarato Tesauro – ma è altrettanto indispensabile che siano organizzati in modo da ridurre al minimo i disagi per cittadini, automobilisti e attività commerciali. Troppi cantieri aperti per lunghi periodi, come nella zona di via Grazia, finiscono per compromettere pesantemente la circolazione e la vivibilità urbana».

Il sindaco ha inoltre richiamato l’attenzione sull’obbligo di garantire un corretto ripristino del manto stradale a fine lavori, con opere di bitumatura adeguate e non con coperture provvisorie in cemento: «Il ripristino deve essere eseguito a regola d’arte – ha aggiunto Tesauro – per restituire ai cittadini strade sicure e decorose, soprattutto laddove erano stati da poco realizzati nuovi interventi di asfaltatura».

Il Comune di Caltanissetta ha già avviato un confronto con i tecnici di E-Distribuzione per migliorare la pianificazione dei prossimi interventi e monitorare il pieno ripristino delle aree coinvolte.