Caltanissetta. Il Prefetto e il Questore, accompagnate dal vice Questore, in visita al Commissariato di Niscemi

Il Prefetto di Caltanissetta Donatella Licia Messina e il Questore Pinuccia Albertina Agnello, accompagnate dal Capo di Gabinetto Vice Questore della Polizia di Stato dr. Giuseppe Zuccarello, hanno fatto visita al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi. Unitamente al Dirigente del Commissariato, Vice Questore della Polizia di Stato dr. Giovanni Minardi, il Prefetto e il Questore si sono intrattenuti con il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno per sottolineare l’importanza dell’impegno che le donne e gli uomini dell’Amministrazione prestano quotidianamente al servizio della città.

Apprezzate le parole del Prefetto Messina che ha tenuto a ringraziare Funzionari ed Agenti del Commissariato per il prezioso contributo in favore della legalità anche alla luce dei recenti positivi risultati ottenuti sia nel campo della prevenzione e del controllo del territorio sia in materia di prevenzione dei reati; nell’occasione, inoltre, le due Autorità si sono recate nei locali dall’Amministrazione comunale di Niscemi, destinati ad ospitare la nuova sede del Commissariato, una volta ultimati i lavori, dove sono state raggiunte dal Sindaco Massimiliano Valentino Conti.